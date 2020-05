Revine Ionut Radu la Inter? Anuntul de ultima ora facut de portarul roman! Detaliile unei mutari de zile mari

Ionut Radu a vorbit despre revenirea sa la Inter.

Internationalul roman, Ionut Radu, a vorbit despre situatia in care se afla in acest moment. Portarul Parmei nu s-a lasat doborat de faptul ca nu a apucat sa debuteze in tricoul Parmei din cauza pandemiei de coronavirus.

Radu are contract cu Inter pana in 2024, insa nu a evoluat niciun minut pentru echipa din Milano, fiind imprumutat la Genoa, iar acum la Parma. In ultima vreme s-a zvonit faptul ca Radu ar putea sa se intoarca la Inter chiar la finalul acestui sezon si spune ca ar fi o mandrie pentru el sa apere poarta formatiei lui Antonio Conte.

"Sunt obstacolele din cariera unui fotbalist, nu trebuie sa te darame, trebuie sa te intareasca. Faptul ca nu am jucat in ultimul timp, ma motiveaza. Am inteles ca trebuie sa dau mai mult, atat fizic, pe viitor sa invat din experienta asta, ca sa nu mai fiu pus in astfel de situatie. Frustrant este pentru orice jucator, cand nu est in primul 11.

Eu sunt constient de valoarea pe care o am, iar treaba asta ma linisteste. Eu mai am contract cu Inter pana in 2024. Nu pot sa spun totul acum, trebuie sa fie putina picanterie, nu pot sa va spun asa totul.

O sa vedeti peste cateva luni unde o sa joc. Pentru mine ar fi o mandrie sa ajung sa apar la Inter, vom vedea ce va fi. Nimic nu este intamplator in viata, ceea ce iti este scris aia ti se va da. Tot ceea ce iti doresti, atragi, din punctul meu de vedere", a declarat Ionut Radu, la Digi.