Ionut Radu AMENINTA postul lui Tatarusanu: "Vreau sa fiu titular la nationala!" Portarul roman viseaza sa scrie istorie la Jocurile Olimpice: "Vom face o performanta mai buna!"

Andrei Ionut Radu se afla in izolare in Italia, acolo unde a ramas intr-un hotel din Parma. Portarul roman a vorbit despre obiectivele sale de viitor.

Ionut Radu viseaza sa apere in poarta nationalei lui Mirel Radoi, desi inca nu a avut ocazia sa debuteze pentru prima selectionata. Pana in prezent, in poarta nationalei a fost Ciprian Tatarusanu, ale carui interventii bune nu au permis inlocuirea sa.

Intr-un interviu acordat pentru TVR Sport, Radu a marturisit ca vrea sa ajunga titular cat mai repede.

"Eu sunt optimist si sunt convins ca va veni si vremea sa fiu titular la nationala. Trebuie sa muncesc mult, sa fiu serios si o sa vina si acest moment. Am fost surprins si m-am bucurat foarte mult pentru Mister (n.r Mirel Radoi) ca a ajuns la nationala mare.

A facut o treaba senzationala pentru noi, stiu ce om este si ma bucur pentru el. Pentru noi, cei care am fost cu el la U21 este un plus", a declarat Ionut Radu pentru TVR Sport.

De asemenea, capitanul nationalei de tineret cu care Mirel Radoi a ajuns in semifinalele Campionatului European U21 din 2019 a vorbit si despre Jocurile Olimpice, acolo unde viseaza sa scrie istorie.

"Este visul Olimpic! Am vazut ca Neymar a spus ca a fost cel mai frumos moment din viata lui sa castige Olimpiada. Sunt optimist ca vom face o performanta mai buna decat la Campionatul European de Tineret.

Trebuie sa fim constienti ca putem obtine o medalie. Nu trebuie sa existe pesimism", a spus Radu.