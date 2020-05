Atitudine de invingator! Ce isi doreste Ionut Radu la aniversarea celor 23 de ani: "Asta e obiectivul meu"

Ionut Radu a implinit 23 de ani pe data de 28 mai, dar nu a avut timp sa sarbatoreasca deoarece a fost la antrenamente alaturi de coechipierii de la Parma.

Dupa ce a avut evolutii bune la europeanul de tineret din Italia, unde a ajuns cu Romania pana in semifinalele competitie. Ionut Radu a traversat o perioada mai dificila in Serie A.

Antrenorul lui Genoa nu s-a mai bazat pe serviciile sale, iar in perioada de transferuri din iarna a ales sa mearga la Parma.

La Parma nu a apucat sa impresioneze deoarece pandemia de coronavirus a oprit fotbalul. Portarul roman are planuri marete. Vrea sa se impuna la actuala echipa, iar din sezonul viitorul isi doreste sa lupte cu Samir Handanovic pentru postul de titular in echipa lui Antonio Conte.

"Asta e obiectivul meu: sa fiu printre cei mai buni, sa muncesc si sa fiu printre cei mai buni, daca nu chiar cel mai bun din lume! Ca va fi Inter, ca va fi alta echipa un fotbalist trebuie sa se adapteze la orice provocare. Niciodata nu se stie ce va fi in fotbal. Eu am crescut la Inter si ii datorez foarte mult Interului pentru ce am, pentru ce sunt si as vrea sa rasplatesc tot ce mi-au dat ei mie. Vom vedea ce va fi din vara. Trebuie sa se ia si o decizie de pe 30 incolo, ca vor fi probleme cu contractele, cu imprumuturile. Ma gandesc sa ma pregatesc foarte bine, sa fiu din nou in forma in care eram inainte de inceputul carantinei. Sunt optimist, nu vad niciun obstacol care sa ma opreasca sa imi ating obiectivul", a declarat Ionut Radu pentru Antena Sport.

Cel mai probabil il vom vedea pe Radu in cel putin 3 saptamani. Italienii au anuntat ca vor sa reinceapa competitia, iar daca totul decurge bine, Serie A se va relua pe 20 iunie.