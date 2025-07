Polițiștii au găsit-o cu o sticlă de vin desfăcută în mașină

Agenții de poliție au oprit Porsche-ul în care se afla fosta gimnastă Mary Lou Retton, pe o autostradă care ducea către centrul orașului Fairmont, după ce au primit sesizări că mașina era condusă haotic. Polițiștii au reperat-o în parcarea unui magazin AutoZone, cu o sticlă de vin desigilată pe scaunului din față al pasagerului, lucru interzis de lege. Retton mirosea a alcool și vorbea neclar, picând apoi testele de sobrietate la care a fost supusă.

Imaginile camerelor video ale polițiștilor, recent date publicității, arată că aceasta a refuzat testarea sanguină pentru aflarea alcoolemiei și a încercat să scape de agenții de poliției explicând că este vedetă și "prima fiică a statului Virginia de Vest". Arestată pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, fosta mare gimnastă a avut nevoie de mască de oxigen după ce i s-a făcut rău în secția de poliție și a fost eliberată pe cauțiune în schimbul a 1.500 de dolari.

Este al doilea scandal în care este implicată în ultimii ani, în 2023 fiind acuzată că a strâns fonduri pe site-ul Crowdfund (460.000 de dolari), pentru a achita cheltuieli medicale în urma contractării unei pneumonii, deși era asigurată din acest punct de vedere.

A strălucit la JO 1984, unde a câștigat aurul la individual compus

Mary Lou Retton (57 de ani / 145 cm) este născută la Fairmont (Virginia de Vest) și s-a format la Karolyi Gym, sub comanda soților Bela și Marta Karolyi, foștii selecționeri ai României. Aceasta are în palmares medalii olimpice de aur (individual compus, 1984), argint (echipa, 1984 / sărituri, 1984) și bronz (paralele, 1984 / sol, 1984) și a fost campioana la individual compus la America Cup (1983, 1984, 1985). Gimnasta americană este considerată urmașa Nadiei Comăneci, care s-a retras din activitate în 1981, ca urmare a faptului că antrenorul Bela Karolyi a rămas în SUA.

Românca a participat la JO 1984 în calitate de observator și a văzut pe viu modul în care Retton a strălucit, fiind însă învinsă de echipa României în competițiile pe echipe (Lavinia Agache, Laura Cutina, Cristina Elena Grigoraș, Simona Păucă, Mihaela Stănuleț, Ecaterina Szabo), de Ecaterina Szabo în probele de sărituri și sol și de Ma Yanhong (China) la paralele. A devenit prima sportivă din SUA care a câștigat la individual compus, fiind urmată apoi de Carly Patterson (2004), Nastia Liukin (2008), Gabby Douglas (2012), Simone Biles (2016, 2024) și Sunisa Lee (2020).

A fost inclusă în National Italian American Sports Hall of Fame (1992), International Gymnastics Hall of Fame (1997) și Houston Sports Hall of Fame (2020) și a fost protagonista a numeroase reclame și seriale de televiziune. Între 1990 și 2018 a fost măritată cu dezvoltatorul imobiliar Shannon Kelley, cu care are patru fete, Shayla, McKenna, Skyla și Emma.

