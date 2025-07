Mărturia care schimbă totul în cazul decesului lui Diogo Jota: „Am filmat, m-am oprit. Așa s-a încheiat totul”

Diogo Jota și Andre Silva au decedat în noaptea de 2 spre 3 iulie, după un accident produs pe autostrada A-52, în zona localității Palacios de Sanabria, din Spania. Cei doi fotbaliști portughezi au fost înmormântați sâmbătă, în Gondomar.

Mărturia care schimbă tot în cazul decesului lui Diogo Jota

Marți, Garda Civilă din Spania a oferit mai multe detalii din ancheta aflată încă în desfășurare. Aceștia au indicat faptul că Diogo Jota se afla la volanul mașinii și ar fi depășit cu mult viteza legală de 120 km/h.

Cu toate acestea, mărturia unui șofer care a văzut incidentul e diferită. Acesta a dezvăluit că mașina în care se aflau Diogo Jota și fratele său nu avea viteză peste limita legală.

„Am filmat, m-am oprit, am încercat să ajut, dar, din păcate, nu am avut ce face. Am conștiința împăcată. Știu prin ce am trecut în acea noapte, pentru că nu știam cine era în mașină. Condoleanțele mele familiei.



Familia are cuvântul meu că nu circulau cu viteză. Am putut vedea marca mașinii, culoarea mașinii. Parcurg acest drum în fiecare zi, de luni până sâmbătă, știu ce fel de șosea este și nu valorează nimic.



Este un drum întunecat și am putut vedea marca și culoarea mașinii, totul perfect. Din păcate, mai târziu, așa s-a încheiat totul”, a spus șoferul camionului, conform Daily Mail.