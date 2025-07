Real Madrid, zdrobită de PSG în meciul transmis de VOYO și Pro TV, dar Xabi Alonso extrage aspectele pozitive

"Această semifinală nu trebuie să ne marcheze pentru sezonul viitor", a afirmat antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, după umilitoarea înfrângere suferită în faţa formaţiei Paris Saint-Germain (0-4), miercuri, în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor de pe Metlife Stadium din New York, informează AFP. "Este o situaţie complicată după 10 minute şi două goluri, iar noi nu am reuşit să ne recuperăm forma în teren şi după a fost acel 3-0 cu care am intrat la pauză", a spus tehnicianul spaniol la conferinţa de presă.

"Eu sunt autocritic în deciziile mele şi în minusurile mele, noi suntem toţi în aceaşi barcă", a mai spus Alonso, adăugând: "Această semifinală nu trebuie să ne marcheze pentru sezonul viitor, noi vom face un restart". Conform lui Alonso, "PSG este un proiect care există de mult timp, în timp ce noi suntem la început, dar ne vom îmbunătăţi". "Este un adversar foarte competent care i-a făcut pe alţii să sufere, are un foarte bun nivel", a insistat antrenorul madrilen, recunoscând în acelaşi timp "lacune şi carenţe" de partea Realului.



"Este o nouă etapă. Să ne facem autocritica, nivelul nostru nu a fost suficient astăzi (miercuri), dar noi avem cheile pentru a juca la cel mai înalt nivel", a adăugat el. "Această Cupă Mondială ne-a permis să tragem concluziile pozitive, noi plecăm întăriţi ca echipă", a asigurat Xabi Alonso. "Eu sunt convins că această experienţă ne va servi pentru a debuta sezonul viitor".

Echipa franceză Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor, competiţie găzduită de Statele Unite, după ce a învins-o fără drept de apel pe echipa spaniolă Real Madrid cu scorul de 4-0 (3-0), miercuri, pe MetLife Stadium din New York. Într-un duel între ultimele două câştigătoare ale Ligii Campionilor europeni, deţinătoarea trofeului continental s-a impus prin golurile marcate de Fabian Ruiz (6, 24), Ousmane Dembele (9) şi Goncalo Ramos (87).



În finală, PSG o va înfrunta pe Chelsea, câştigătoarea trofeului Conference League, care a dispus cu 2-0 de Fluminense, în prima semifinală. Finala se va juca duminică (22:00, ora României), tot pe MetLife Stadium.