Portarul Ion Gurău (26 de ani) și fundașul dreapta Radu Negru (tot 26 de ani), foști coechipieri la FC U Craiova și Unirea Slobozia, au semnat împreună cu FK Bylis din prima ligă a Albaniei.

FK Bylis este din orașul Ballsh și ocupă locul 8 (din 10) în Kategoria Superiore, după 18 etape disputate.

Din vara lui 2022, Gurău și Negru sunt de nedespărțit: mai întâi au jucat la FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, iar la începutul acestui sezon s-au transferat împreună la Unirea Slobozia, de care s-au despărțit acum pentru a semna în Albania.

În ziua în care au fost prezentați oficial, adică ieri, cei doi fotbaliști români au fost convocați pentru meciul din Cupă câștigat de Bylis, 3-2 după prelungiri cu Laci, succes echivalent cu calificarea în sferturile de finală ale competiției.

