La mai puțin de patru luni distanță de semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026, programată pe 26 martie împotriva Turciei, „Fălcosul” a analizat punctele nevralgice ale naționalei. Principala îngrijorare rămâne axul central al apărării, acolo unde cel mai valoros fotbalist român, Radu Drăgușin, se află într-un impas la club, deși a revenit la antrenamente după accidentarea gravă suferită în ianuarie.



„Despre Drăguşin, a început antrenamentele. Nu e suficient, din păcate, pentru a fi titular la naţională. Acolo, la Tottenham, unde este, are doi dintre cei mai buni fundaşi centrali din lume, Van der Ven şi Romero. Ăsta e ghinionul lui. Dacă era la altă echipă, care nu era atât de bine... El trebuie să aştepte să ia cartonaşe sau să se accidenteze ei ca să poată juca”, a spus Ioan Andone la Orangesport.



Probleme mari în defensivă înainte de baraj



Andone consideră că fără un Drăgușin apt de joc și cu ritm de competiție, misiunea României devine aproape imposibilă în fața unei naționale a Turciei care aliniază vedete de la giganții Europei. Tehnicianul este sceptic în privința soluțiilor de avarie folosite recent, precum cuplul Ghiță - Racovițan.



„Meciul va fi foarte greu dacă nu rezolvăm problema fundaşilor centrali, pentru că pe celelalte posturi stăm cât de cât bine. Dacă jucăm cu ultimul cuplu de fundaşi centrali cu care am evoluat, Ghiță şi Racoviţan, nu cred că putem duce meciul şi să îl câştigăm. Noi am jucat bine cu Turcia tot timpul, dar parcă niciodată nu au fost atât de puternici să aibă jucători în Europa. Ei evoluau la cluburi importante, făceau meciuri bune în cupele europene. Joacă la Juventus, la Real Madrid, la Inter, Calhanoglu – au jucători de top”, a mai punctat Andone.



Totuși, fostul antrenor vede și o rază de speranță în ceea ce-i privește pe jucătorii din ofensivă, dar și fundașii laterali.



„Dacă rezolvăm problema fundaşilor centrali, sunt soluţii. Raţiu e o soluţie bună, îl avem pe Bancu acum, iar în faţă trebuie să fie Mihăilă bine, să fie Man bine, adică să joace constant la club şi să nu fie accidentaţi. În faţă, dacă nu e Drăguş, pentru că i-a dat două etape, Bîrligea poate intra, chiar există, poate Louis Munteanu. Ai nevoie de un atacant acolo şi trebuie să fructifici ocaziile”, a încheiat Ioan Andone.



Dacă vor trece de Turcia, tricolorii vor juca finala barajului pe 31 martie, într-o singură manșă, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

