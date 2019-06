"Intru-n club, e mult prea plin // Fac un cocktail turbofin" :)) Ionut Radu si George Puscas, superaparitie intr-un club de la mare: toata lumea i-a aplaudat! FOTO

Romania U21 s-a intors de la EURO, acolo unde a reusit cea mai mare performanta din istoria sa. Nationala de tineret a jucat semifinale si s-a calificat la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo.

Ionut Radu, George Puscas & Co au facut din Romania U21 o nationala cu adevarat mare! Ei au jucat semifinale la Campionatul European, unde au pierdut, din pacate, in fata Germaniei (2-4). Chiar daca nu au reusit sa se califice in finala, ei au bifat cea mai importanta performanta din istoria nationalei de tineret. La anul, Romania va evolua la Jocurile Olimpice de la Tokyo!

Tricolorii si-au luat o scurta vacanta! Radu si Puscas se distreaza la mare



Dupa EURO, majoritatea fotbalistilor si-au luat cateva zile libere. Exceptie face Ricardo Grigore, care a plecat direct in cantonamentul lui Dinamo din Spania.

Ionut Radu, George Puscas, Cristi Manea, Alex Pascanu si Vlad Dragomir au luat drumul relaxarii si au mers la Mamaia. Radu si Puscas s-au fotografiat intr-un club.

Fotbalistii Romaniei U21 au fost aplaudati chiar si in club, ei atragand toate privirile.

De saptamana viitoare, acestia se vor intoarce la echipele de club.