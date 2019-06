ULTIMA ORA | Oferta de ultim moment pentru Florin Andone! Romanul, chemat sa salveze situatia de un club din Spania: ce sanse sunt sa plece din Premier League

Florin Andone are o cota si o imagine foarte bune in Spania.

Romanul este chemat sa salveze situatia la un club din liga a doua. Potrivit presei din Spania, Florin Andone este dorit de Malaga echipa care s-a luptat la promovarea in prima liga liga sezonul trecut. Malaga a terminat stagiunea trecuta pe locul 3 in liga a doua din Spania, a jucat barajul in barajul de promovare, dar a pierdut.

Principala problema a celor de la Malaga a fost in atac. Cei patru atacanti ai echipei au marcat in sezonul trecut 7 goluri, astfel ca Andone este vazut drept un salvator. Andone are o imagine si o cota foarte bune in fotbalul spaniol dupa ce a impresionat la Cordoba si Deportivo, insa sansele ca romanul sa ajunga la Malaga sunt extrem de mici.

Andone se simte foarte bine la Brighton si nici clubul din Premier League nu este dispus sa renunte la internationalul roman. De altfel, nici o eventuala oferta venita din liga a doua spaniola nu s-ar putea ridica la pretentiile unui club din Premier League, astfel ca o eventuala revenire a lui Andone in fotbalul spaniol are sanse minime sa se materializeze.