ULTIMA ORA | Unde va juca Vlad Chiriches in sezonul viitor! Seful lui Napoli, De Laurentiis, a facut anuntul!

Vlad Chiriches (29 ani) va ramane la Napoli.

In urma plecarii lui Raul Albiol la Villarreal, Vlad Chiriches va continua la Napoli, anunta patronul echipei napoletane, De Laurentiis.

"Am acceptat plecarea lui Raul Albiol. El ne-a cerut transferul inca de acum doi ani, dar l-am convins atunci sa ramana. Ii multumim pentru ce facut pentru club si sunt fericit ca se intoarce in tara sa natala. Am putut sa ii dam drumul pentru ca ii avem pe Vlad Chiriches, Nikola Maksimovic si Sebastiano Luperto, care au crescut mult in ultumul sezon", a spus De Laurentiis pentru footbal-italia.net

Chiriches nu are asigurat postul de titular



In formatia napoletana evolueaza unul dintre cei mai buni apartori din lume, Kalidou Kolibaly, care este titular in fata lui Chiriches, iar faptul ca romanul va ramane la echipa nu ii asigura postul de titular. Mai mult, Napoli forteaza si transferul lui Kostas Manolas de la Roma, pentru care ofera 20 de milioane de euro.

In acest sezon Chiriches a evoluat doar in 3 partide pentru Napoli, nereusind sa inscrie vreun gol.

Vlad Chiriches s-a antrenat in aceasta vara cu FCSB, in cantonamentul pe care ros-albastrii l-au avut la Brasov, insa nu planuieste o revenire in Romania, ci doar sa-si reintre in forma dupa accidentarea care l-a tinut pe tusa in ultimele luni.

Vlad Chiriches a plecat de la FCSB in schimbul a 8,5 milioane de euro in 2013. Romanul a trecut pe la Tottenham, apoi a ajuns la Napoli.

5,13 milioane de euro este cota lui Chiriches, potrivit transfermarkt