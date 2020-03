ERUPE VULCANUL Olteniei! Interes URIAS pentru REVOLUTIA lui Mutu la nationala U21! 2000 de bilete vandute in 24 de ore pentru meciul cu Danemarca

Romania - Danemarca, marti, 31 martie, 19:30, in direct la PRO TV!

Debutul lui Mutu la nationala de tineret se anunta a fi cu totul special! Oltenii vor sa umple stadionul pentru supermeciul nationalei U21 contra Danemarcei. In 24 de ore de la punerea in vanzare a tichetelor, s-au dat deja 2000. Federatia asteapta sa epuizeze biletele pentru 'prezentarea oficiala' a 'Briliantului' ca selectioner.

Romania e pe 2 in grupa 8 de calificare la Euro 2021. Danemarca e lider cu 5 victorii din 5 partide! Singura infrangere a Romaniei din actualele preliminarii a fost chiar impotriva danezilor, pe 10 septembrie. In partida disputata la Aalborg, tineretul a cedat cu 2-1. Pustii lui Radoi puteau lua un punct, insa Florinel Coman a ratat un penalty in prelungirile partidei. Tot Coman a si marcat singurul gol al Romaniei, in minutul 80.



In acest moment, bilete pentru Romania - Danemarca sunt disponibile online AICI.

De pe 24 martie, ele vor putea fi cumparate si de la casele stadionului Ion Oblemenco.

Pretul unui tichet este de 15 lei, indiferent de zona in care este achizitionat.

Tweet Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!