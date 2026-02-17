Cristiana Girelli se transferă la Bay FC

Cristiana Girelli s-a înțeles cu Bay FC, echipă din San Francisco care evoluează în National Women's Soccer League. Atacanta de la Juventus în vârstă de 35 de ani va semna contractul, după meciul retur al barajului pentru calificarea în optimile de finală ale Champions League, contra lui Wolfsburg (19 februarie). Aceasta se va alătura formației americane la începutul sezonului 2026, care va începe pe 13 martie.

Girelli este considerată cea mai valoroasă jucătoare din istoria Italiei, are 122 de prezențe și 61 de goluri (primul marcat contra României, în septembrie 2013) pentru naționala Italiei, iar de-a lungul carierei a evoluat la Hellas Verona (2005-2013), Brescia (2013-2018) și Juventus (2018-2026). În palmares are Serie A (x10), Coppa Italia (x9), Supercoppa Italiana (x12), Calciatrice dell'anno AIC (x2), Serie A Most Valuable Player (1) și includerea în Serie A Women's Team of the Year (x3) și Italian Football Hall of Fame (2022).

Clubul din California va începe abia al treilea sezon din istoria sa

Bay Football Club este un club înființat în 2023, este deținută de fondul de investiții Sixth Street Partners și evoluează pe PayPal Park din San Jose (California).

Echipa este antrenată de britanica Emma Coates, iar în lot se găsesc vedete precum Anouk Denton (Anglia), Sydney Collins (Canada), Racheal Kundananji (Zambia), Claire Hutton și Abby Dahlkemper (SUA).

Bay FC a treminat sezonul 2025 pe penultima poziție în sezonul regulat, la egalitate de punct cu ultima clasată, Chicago Stars FC (20p), dar avut cea mai mare audiență a campionatului, la meciul cu Washington Spirit (40.091 spectatori / Oracle Park din San Francisco).

Foto - Getty Images