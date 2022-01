Încă un român la Glasgow Rangers! A dat probe la Chelsea și acum semnează cu echipa lui Ianis Hagi

Fundașul stânga Kevin Ciubotaru, care va împlini 18 ani peste câteva zile, urmează să semneze un contract pe două sezoane cu echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers.

Anunțul a fost făcut pe Twitter de un ziarist scoțian de la The Daily Telegraph, Mike McGrath.

Ciubotaru s-a născut la Roma și a început fotbalul în Italia. A jucat ulterior la Rapid Viena, Admira Wacker Modling și SC Team Wiener, toate din Austria, după care a ajuns în Anglia.

Kevin a dat probe inclusiv la Chelsea și în Insulă a jucat la mai multe academii, ultima dată fiind legitimat la Harris Academy Tottenham.

Foto: frf.ro (Ciubotaru este numărul 5)

#RangersFC are signing left-back Kevin Ciubotaru from the renowned #KineticAcademy on a 2yr deal. The 17-year-old plays is a Romania youth international who had a spell at Rapid Vienna when younger https://t.co/Zv9RZ2fBEU