Pisa, cu mijlocaşul român Marius Marin (27 de ani) intrat pe teren în minutul 67 în locul turco-suedezului Isak Vural (titular la 19 ani), a învins cu 1-0, vineri seara, pe Cremonese, în prologul etapei a 11-a din Serie A, şi a bifat prima victorie din actualul sezon, după o serie de patru remize consecutive.

Golul gazdelor a fost reuşit de Idrissa Toure (75). VIDEO AICI

Marius Marin a primit un cartonaş galben în minutul 83 și a fost notat cu 6 de Tuttomercatoweb (”Nu s-a menajat, i-a întrerupt ritmul lui Cremonese”) și Calciomercato (”Se poziționează la mijlocul terenului pentru a se proteja mai bine împotriva atacurilor adversarilor și pentru a încerca să contraatace rapid”).

HORROR! Marius Marin era înaintea etapei al patrulea cel mai slab jucător din Serie A în acest sezon



Din păcate pentru internaționalul român, acesta ocupă un loc ”fruntaș” în topul nedorit al celor mai slabi jucători din actuala ediție in Serie A.

Conform notelor Tuttomercatoweb, după primele zece etape, Marius Marin avea o medie de 5,36 și se afla pe poziția a patra în clasamentul fotbaliștilor care au dezamăgit în campionatul Italiei, ediția 2025-2026.

Topul Tuttomercatoweb al celor mai slabi fotbaliști din Serie A după primele zece etape:

1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.19 (8 meciuri jucate)

2. Jonathan David (Juventus Torino) 5.25 (6)

3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.33 (6)

4. Marius Marin (Pisa) 5.36 (7 meciuri jucate)

5. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.38 (8)

Clasamentul din Serie A



Pisa are acum 9 puncte şi se află momentan pe locul 15, Cremonese fiind pe 10, cu 14 puncte.

Etapa continuă cu partidele de sâmbătă şi duminică, programând derby-ul Inter Milano - Lazio duminică seara.

Pe podium se află Napoli, Inter şi AC Milan, cu 22, respectiv câte 21 de puncte.

