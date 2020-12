BREAKING NEWS | Presedintele lui Gaziantep a RUPT TACEREA! Anunt de ULTIMA ORA despre viitorul lui Marius Sumudica la echipa

Marius Sumudica (49 de ani) o antreneaza pe Gaziantep din iunie 2019.

Gaziantep traverseaza o forma extraordinara in Turcia, echipa fiind pe locul 3 in clasament la finalul acestui an, cu doar 2 puncte in spatele liderului Galatasaray.

Contractul lui Sumudica la Gaziantep expira in iunie 2021 si antrenorul roman s-a plans de faptul ca nu i s-a oferit o prelungire, in ciuda faptului ca a dus echipa pe o pozitie foarte buna.

Inclusiv fanii echipei s-au plans de atitudinea pe care a aratat-o conducerea clubului.

Mehmet Buyukeksi, presedintele lui Gaziantep, a reactionat printr-un comunicat oficial pe site-ul clubului si a facut lumina in ceea ce priveste viitorul lui Sumudica:

"Sa ai succes nu este niciodata usor. Din ziua in care am inceput colaborarea cu antrenorul nostru, am subliniat intotdeauna stabilitatea. Cu aceasta echipa formata aici, el are cea mai de succes perioada din cariera. Desigur, suntem fericiti de acest lucru si ne dedicam total obiectivelor. Suntem constienti de ceea ce gandesc si fanii nostri si vom avea o intalnire cu el pentru a vorbi despre contract.

Cred ca ne vom intalni cu antrenorul nostru dupa Revelion. Vom continua sa facem tot posibilul pentru succesul orasului Gaziantep. Conducerea, jucatorii de fotbal, staff-ul nostru tehnic si toata lumea, de la maseuri pana la producatorii de echipamente, au contribuit la acest succes. Multumesc tuturor pentru asta. Acum avem acest succes, si vrem ca in 2021 sa continuam pe aceeasi linie", a spus Mehmet Buyukeksi, pentru site-ul clubului Gaziantep.