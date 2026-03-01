Radu Drăgușin (24 de ani) este din nou titular la Tottenham în meciul care se dispută pe terenul lui Fulham, în deplasare. Wilson a deschis scorul după doar șapte minute cu un șut superb.

Radu Drăgușin a avut o ocazie imensă în Fulham - Tottenham!

Iwobi a dus scorul la 2-0 în minutul 34 cu o execuție impresionantă cu latul, din afara careului, iar Drăgușin a avut șansa de a reduce din diferență patru minute mai târziu.

Fundașul român a reluat din prima cu stângul o minge centrată din corner, dar a trimis mult peste poarta lui Fulham. Imediat, camerele TV l-au surprins pe Drăgușin dezamăgit de execuția sa.