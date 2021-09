Încă un junior de la noi în Serie A! Ce spune despre lupta pentru postul de titular cu celălalt român de la echipă

Valentin Velcea junior, portar în vârstă de 17 ani, s-a transferat oficial acum câteva zile la Genoa, după ce înainte a fost legitimat la Ripensia Timișoara.

Deja a fost inclus în lotul echipei Primavera, fiind rezervă în ultima etapă, 1-0 în deplasare cu Lecce. Titular la Genoa a fost un alt goalkeeper român, internaționalul de juniori Aleksander Mitrovic (18 ani), și el abia ajuns la gruparea din Serie A, de la Dinamo.

Rivalii de la Lecce au avut trei juniori români în echipă

Și la Lecce au evoluat ca titulari nu mai puțin de trei juniori români: portarul Borbei, mijlocașul Vulturar și atacantul Burnete, care a ratat un penalty!

Ambii jucători de la Genoa au tații foști fotbaliști: Mitrovic este băiatul lui Slavisa Mitrovic, bosniacul care a făcut carieră în România la FC Național, iar Velcea este fiul lui Valentin Velcea, fost jucător și antrenor la Poli Timișoara.

Velcea junior: ”Când e vorba de sport, nu am mamă, nu am tată!”

Contactat de sport.ro, Valentin Velcea junior a declarat: ”Am ajuns de curând la Genoa, oamenii de la club sunt superprofesioniști, stau și-ți explică orice cu răbdare. Mă înțeleg foarte bine cu Sașa (n.r. - Mitrovic), suntem și colegi de cameră. Sunt bucuros că am găsit aici încă un român, chiar dacă și el este portar. Rivalitatea este doar pe teren, când e vorba de sport nu am mamă, nu am tată!”.

”Tata mi-a spus că, indiferent unde m-aș duce, am nevoie de muncă și de concurență pentru a crește, așa că să apere cel mai bun! Eu am încredere că pot să reușesc aici, mă bucur că s-a rezolvat și transferul după ce am făcut toată pregătirea de vară cu Genoa”, ne-a mai declarat goalkeeper-ul ”Grifonului”.

Velcea senior: ”Cei de la Genoa vor să scoată din el un portar de Serie A”

”După ce băiatul a trecut de toate probele și evaluările, am avut de ales între Genoa și Torino. Ne-am dorit să ne comportăm civilizat față de ambele cluburi, iar într-un final a rămas Genoa. Criteriile au fost strict sportive, nu ne-au interesat banii sau alte lucruri de genul acesta. Cei de la club ne-au și spus că dorința lor este să scoată un portar de Serie A. Important este că Vali a ajuns acolo și că este vorba de echipa Primavera”, a completat pentru sport.ro și tatăl tânărului fotbalist.

Are o soră care joacă tenis și studiază în SUA

Andreea, sora mai mare a lui Valentin, are 20 de ani și este jucătoare de tenis. Se află în prezent în Miami, unde studiază și continuă să facă și tenis. În ierarhia WTA, Andreea Velcea se află pe locul 1276. (Sursa foto: fiusports.com)