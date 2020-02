"Ianis vorbeste engleza mai bine decat 80% din populatia din Glasgow!" Cea mai tare reactie dupa seara FANTASTICA a lui Hagi pe Ibrox

Ianis a decis meciul cu o dubla fantastica in repriza secunda.

Fanii sunt convinsi ca Rangers a dat lovitura cu transferul mijlocasului roman. Cea mai tare reactie a venit insa de la un suporter impresionat de discursul avut de Iansi dupa meci. Ironizati pentru modul in care pronunta cuvintele, scotienii sunt impresionati de modul in care Ianis reuseste sa se exprime in engleza.

"Am avut o noapte intreaga sa ma gandesc la nebunia de pe Ibrox, de aseara. Parerea mea e ca... Ianis Hagi vorbeste engleza mai bine decat 80% din orasul Grasgow", a scris fanul pe net.



Now I've had overnight to reflect on the madness at Ibrox last night, my hot take is....

Ianis Hagi speaks better English than about 80% of Glasgow