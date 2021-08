Ianis Hagi se confruntă cu noi probleme medicale. Care este starea de sănătate a internaționalului român

Din articol Lăudat după meciul din Europa League

Glasgow Rangers joacă în deplasare cu Ross County, în campionatul Scoției, însă Ianis Hagi este incert pentru acest meci.

Internaționalul român (22 de ani) a fost titular în partida tur din playoff-ul Europa League, cu Alaskert, încheiată cu victoria scoțienilor, 1-0, iar evoluția sa a fost lăudată de Steven Gerrard.

Antrenorul secund al formației a declarat în presa din Scoția că Ianis Hagi și Michael Beale se confruntă cu anumite probleme de sănătate și sunt sub observație medicală.

"Avem multe pe cap în acest moment. Am jucat joi în zece oameni mai bine de o repriză, am forțat victoria, iar acum ne confruntăm cu accidentări. Este vorba despre Ianis Hagi și despre Scott Wright, sunt sub observație de 48 de ore. Sper ca echipa medicală să rezolve problema, este nevoie de ei pe teren", a declarat Beale.

Lăudat după meciul din Europa League



Chiar dacă nu a înscris, tehnicianul scoțienilor a avut cuvinte de laudă pentru jocul arătat pe Ianis Hagi, așa cum se arată în declarațiile făcute pentru publicația The Scotsman.

"Ianis a jucat minunat aproape tot meciul. A fost excelent și în presezon și pare într-o formă fantastică.

A avut ghinion cu acea accidentare din meciul cu Livingston, dar face progrese enorme constant. Este un profesionist desăvârșit. Vrea să învețe, să devină mai bun. Suntem conștienți toți cu cine seamănă. Are un tată care este o legendă, iar el vrea să calce pe urmele lui.

Nu vrem să punem presiune pe el, dar a moștenit mult din profesionalismul tatălui său. Este o adevărată plăcere să lucrez cu el, este din ce în ce mai puternic și s-a adaptat și mai bine.", a declarat Steven Gerrard.

