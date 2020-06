Ianis Hagi, pregatit sa incheie suprematia lui Celtic in Scotia: "Revenim si vrem sa ne luptam pentru tot!" Mesaj pentru fanii lui Rangers 

Ianis Hagi s-a intors la antrenamente dupa ce a fost anuntat oficial ca noul jucator al lui Rangers.

Scotienii i-au activat clauza lui Ianis Hagi si l-au cumparat de la Genk in schimbul a 3.5 milioane de euro. Mijlocasul roman s-a intors din Romania, acolo unde a petrecut perioada de izolare alaturi de familie si este mai pregatit ca niciodata pentru lupta la titlu, dupa cum a declarat chiar el.

"A fost usor in aceasta perioada, a trebuit sa fac doar ce iubesc. Am alergat, sunt fericit ca in Romania am o gradina mare si am putut juca fotbal, am atins mingea, am simtit-o in toate aceste saptamani", a spus Ianis pentru Rangers TV.

Pregtit de duelul cu Celtic de sezonul urmator, Ianis s-a declarat incantat de atitudinea clubului si de decizia de a-l cumpara in ciuda crizei economice.

"Este un semn pozitiv care arata ca acest club, in ciuda momentelor dificile, reactioneaza. Le da atat jucatorilor, cat si tuturor celor care iubesc Rangers un semn pozitiv ca revenim pentru un sezon nou si vrem sa ne luptam pentru tot!

Suporterii sunt minunati! Dragostea pe care mi-au aratat-o in ultimele luni este incredibila. Mai ales dupa ce s-a incheiat transferul si totul se incheiase. Am primit foarte multe reactii pe retelele de socializare. Vreau doar sa le multumesc, au fost incredibili.

Acum, sunt nerabdator sa ii intalnesc din nou si sa joc pentru ei", a declarat mijlocasul roman.