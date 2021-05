Ianis Hagi, dorit in Premier League?! Care sunt cele doua super puteri din Anglia care ar fi interesate de transferul romanului

Ianis Hagi s-ar putea desparti in aceasta vara de Rangers.

Mijllocasul roman este pe lista unor cluburi importante din Europa, cum ar fi Lazio sau Sevilla. ReBochum incearca sa-l aduca pe Ianis. Recent, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Hagi a intrat si in atentia sefilor lui Bochum, care considera ca tanarul fotbalist este capabil sa duca echipa la nivelul urmator odata cu promovarea in Bundesliga.

Asta nu este, insa, tot! Potrivit jurnalistilor de la The Boot Room, Ianis Hagi le-ar fi starnit interesul si celor de la Manchester City si Tottenham, care ar fi fost cu ochii pe roman inca de anul trecut.

Britanicii speculeaza ca cele doua cluburi importante din Premier League ar considera ca transferul lui Hagi ar fi o afacere buna, in conditiile in care Rangers cere 13 milioane de euro in schimbul sau.

"Spurs ar avea nevoie de un fotbalist ofensiv. Gareth Bale se va intoarce la Real Madrid, in timp ce contractul lui Erik Lamela expira in 2022.

In plus, City ar putea fi tentata si ea de transferul lui Ianis Hagi la un pret atat de mic", au scris cei de la The Boot Room.

Ianis Hagi a fost transferat vara trecuta de la Genk pentru 3,4 milioane de euro, iar in acest sezon a reusit 7 goluri si 13 pase decisive.