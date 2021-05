BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Negociri de ultima ora pentru transferul lui Ianis Hagi! Ar fi o destinatie-soc

Dupa Sevilla si Lazio, un alt club intra la tratative pentru Ianis Hagi.

Aflata la un pas de promovare, Bochum incearca sa-l aduca pe Ianis. Din informatiile www.sport.ro, echipa germana il vede pe Hagi Jr. capabil sa aduca echipa la nivelul urmator odata cu trecerea in Bundesliga.

Ianis Hagi, 22 de ani, a fost cumparat definitiv de Rangers de la Genk, dupa ce a convins in cele cateva luni de imprumut pe Ibrox.



Ianis a castigat in acest sezon campionatul cu Rangers si a avut o contributie importanta la succesul echipei lui Gerrard. Romanul a jucat de 28 de ori in campionat, a marcat de 6 ori si a dat nu mai putin de 9 pase decisive. Hagi are un gol si o pasa de gol si in cele 6 aparitii din Europa League. Mijlocasul ofensiv a mai prins doua meciuri in Cupa Ligii Scotiei si una in Cupa Scotiei.

Bochum e prima in liga a doua germana dupa 31 de etape, cu 60 de puncte. Are 7 lungimi peste locul 3, care trimite la baraj, cu 3 meciuri ramase de jucat. Echipa de pe 3, Kiel, are insa doua meciuri in minus si ar putea incurca lupta care parea terminata.

Cum arata clasamentul din Zweite