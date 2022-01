Ianis Hagi, criticat de presa din Scoția chiar și atunci când marchează: „A fost jalnic!” Ce reproșuri i se aduc 

Giovanni van Bronckhorst are o serie bună de când a preluat-o pe Rangers, după ce Steven Gerrard a părăsit echipa pentru a semna cu Aston Villa. Din noiembrie 2021, tehnicianul neerlandez a bifat o înfrângere, două remize și opt victorii pe banca grupării de pe Ibrox.

Spre deosebire de Gerrard, care nu-l folosea constant pe Ianis Hagi (23 ani) titular, Giovanni van Bronckhorst mizează pe mijlocașul român încă din primul minut al meciului, iar fostul jucător al Viitorului Constanța i-a răsplătit încredea în partida cu Aberdeen, 1-1, din etapa cu numărul 21 din campionat, când a marcat singurul gol lui Rangers.

Good movement and composed first-time finish by Ianis Hagi to put Rangers 1-0 up over Aberdeen ????????????????????????????#RangersFC #SPFLpic.twitter.com/dpBb2K99Dv