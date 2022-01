Ianis Hagi a spart gheața sub comanda lui van Bronckhorst! A înscris al doilea gol din campionat 

Giovanni van Bronckhorst are o serie bună de când a preluat-o pe Rangers, după ce Steven Gerrard a părăsit echipa de pe Ibrox, pentru a semna cu Aston Villa. Tehnicianul neerlandez are o înfrângere, o remiză și opt victorii pe banca lui Rangers din noiembrie, de când a semnat și până acum.

Ianis Hagi a beneficiat de schimbarea de antrenor. Fostul tehnician, Steven Gerrard, obișnuia să alterneze prezența sa în 'primul 11', ba mai mult, a avut o perioadă în care a fost lăsat mai mult timp pe banca de rezerve, însă nu și cu van Bronckhorst.

Mijlocașul român a fost titular în aproape toate partidele de la numirea lui van Bronckhorst, fiind rezervă în doar unul singur, cel cu Hearts. Ce nu a reușit până acum Ianis a fost să înscrie, având doar un assist, în meciul cu Sparta Praga din Europa League.

Cu toate astea, trimis titular în meciul cu Aberdeen, Ianis Hagi, care a încasat și un cartonaș galben în minutul al șaselea, a reușit să spargă gheața sub comanda noului tehnician. Mijlocașul român a deschis scorul, în minutul 20, din pasa lui Ryan Kent.

Cu reușita aceasta, Ianis ajunge la al doilea gol înscris în acest sezon în Premiership, având o rată mai mică, spre deosebire de sezonul precedent. Românul are un gol marcat și în Europa League, în meciul cu Brondby, încheiat 1-1.

Hagi!!Making it 1-0 @RangersFC great ball from Wright followed with another from Kent with a simple finish from Hagi #RangersFC ????????????????⚪️???????????????????????????? pic.twitter.com/BCUXeXZiMJ