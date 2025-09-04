Mijlocașul român a semnat pentru următorii doi ani cu formația turcă Alanyaspor, unde va fi coleg cu Umit Akdag, fost internațional U21.



Hagi Jr. a avut mai multe propuneri în această pauză competițională, inclusiv de la Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu. În cele din urmă, acesta a considerat că Superliga Turciei ar fi cea mai bună variantă pentru cariera sa.



Gabi Torje: ”Patronul lui Alanyaspor are foarte mulți bani”



Gabriel Torje (35 de ani) a reacționat după această mutare, mai ales că fostul dinamovist cunoaște foate bine fotbalul din Turcia, acolo unde a evoluat pentru șase echipe. Printre altele, fostul mijlocaș a povestit că a fost și el aproape de un transfer la Alanyaspor.



"În 2019, după ce s-a terminat cu Karabukspor în iarnă, am avut ofertă de la Alanyaspor, de împrumut. A fost totul în regulă, inclusiv vizita medicală o făcusem, dar s-a schimbat în ultima secundă și n-am mai semnat, am venit în România.



Sunt condiții foarte bune, eu vorbesc de acum 6-7 ani. Patronul de acolo are foarte mulți bani. Ca toți patronii din Turcia, e iubitor de fotbal. Nu prea am avut interacțiune cu ei", a spus Torje, la Digi Sport.



În actualul sezon, Alanyaspor a obținut 4 puncte în primele 3 etape din Superlig. Primul meci după pauza pentru jocurile echipelor naționale va fi cel cu Konyaspor, în deplasare, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20:00.



"Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să încep treaba. Ne vedem curând!", a spus Ianis Hagi, care s-a născut la Istanbul.

