Alanyaspor l-a prezentat pe Ianis Hagi

La mai bine de două luni după ce s-a despărțit de Rangers, Ianis Hagi și-a găsit o nouă echipă. A semnat cu Alanyaspor, formație care a încheiat pe locul 12 în ediția trecută din Super Lig.



Alanyaspor l-a prezentat joi după-amiază pe Ianis Hagi. Fotbalistul român a semnat un contract pe două sezoane și va purta tricoul cu numărul 14.



"Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să încep treaba. Ne vedem curând!", a spus Ianis Hagi, care s-a născut la Istanbul.

Alanyaspor, la care joacă și fundașul Umit Akdag (21 de ani), a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă turcă. Echipa antrenată de portughezul Joao Pereira a început actuala ediție de campionat cu o remiză, o înfrângere și o victorie.

Mircea Lucescu: "Ianis Hagi a ales excelent"



"Il Luce" l-a felicitat pe Ianis Hagi și i-a transmis că îl așteaptă înapoi la națională. Selecționerul dezvăluie că anterior îi propusese alte două variante mijlocașului ofensiv - Rapid și Dinamo Kiev.



"Am vorbit cu Ianis aseară. Bine că a găsit echipă. E bine că a găsit ce și-a dorit el. Au fost discuții, la un moment dat am intervenit și eu. Și cu Rapid, dar nu a vrut. A fost o discuție și cu Dinamo Kiev. Frații Surkis și-l doreau la Kiev, dar el a ales asta și e foarte bine. Ce a ales este excelent. Am vorbit aseară cu el și i-am zis să se gândească doar la ce are de făcut, nu la ce putea face. I-am zis: 'Te aștept în momentul în care începi să joci'. E bine că totuși a reușit. Regreta și el că nu a găsit mai devreme ceea ce dorea.



Campionatul Turciei cred că este cel mai important după cele 5 mari. E un campionat cu jucători foarte buni, cu multă experiență, cu un entuziasm fantastic, cu stadioane arhipline. Eu consider că a făcut o treabă bună mergând acolo. E un campionat care stimulează, așa cum i-a stimulat pe jucătorii noștri care au jucat la Beșiktaș, Galatasaray sau Fenerbahce. Eu cred că Ianis a ales un campionat bun", a spus Mircea Lucescu, înainte de România - Canada.

