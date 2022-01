Iancu din Cecenia. Ce a pățit la "botezul" din vestiar și cum e alintat de colegi fostul jucător al lui Hagi

În ianuarie 2021, Akhmat Groznîi plătea 500.000 de euro pentru Gabriel Iancu, care evolua la actuala Farul Constanța. Atacantul de 27 de ani a marcat de două ori în acest sezon. Atacantul se simte excelent în Rusia.

Ajuns în zona Cecenia, Gabriel Iancu și-a petrecut sărbătorile în Dubai, iar mai apoi a revenit în România. Atacantul a povestit într-un interviu cum e viața lui în Rusia.

”Până spre 20 decembrie am fost cu familia în Dubai. Împreună cu Alex Tudorie și logodnica lui. După aceea am petrecut în țară. Mi-era dor de casă, recunosc, nu a fost deloc un an ușor la Groznîi, mi-am tras sufletul acum, de sărbători.

A, nu! În Cecenia e libertate totală! Când a început pandemia s-a purtat mască și erau restricții, din ce am înțeles, dar atunci nu eram eu transferat la Groznîi. Dar anul acesta, nimic! Când vorbeam acasă cu mama și îmi spunea ce se întâmplă, chiar nu înțelegeam frica, mi se părea ireal.

La Groznîi nici nu se vorbește despre COVID, nicăieri! Am dat pe Google să văd ceva și erau vreo 70 de cazuri anunțate, la un moment dat. Atât! Am înțeles că zilele acestea s-ar fi introdus totuși purtarea măștii la intrarea într-un mall, singura chestie legată de pandemie.

Vara e îngrozitor de cald și doar spre seară sau noaptea se iese prin oraș, la cafenelele de pe străzile principale. Eu merg non-stop cu copilul în parc, băiatul meu are 1 an și 7 luni, orașul e plin de spații verzi și parcuri.

Soția s-a adaptat parcă mai repede decât mine la Cecenia, dar e cumva firesc, pentru că tot programul depinde de copil. Orașul s-a schimbat și se schimbă mult în ultima vreme. Se investește în construcții noi, au deschis acum un mall unde și noi ne petrecem timpul.

Locuim într-un apartament chiar în centru. Ce îmi place cel mai mult e faptul că în Groznîi e siguranță maximă, cred că infracționalitatea e aproape de zero. Și că e foarte curat, peste tot”, a spus Gabriel Iancu pentru playsport.

”Mă strigă Pancu”

În Rusia, Gabriel Iancu este comparat cu Daniel Pancu. Mai mult, acesta chiar este strigat după numele legendarului rapidist, care a evoluat de asemenea pentru gruparea rusă între 2008 și 2010.

”Fix acum un an ajungeam aici iar după primul cantonament am simțit că sunt deja parte din grup. Mă așteptam să fie mai reci jucătorii ruși, dar chiar sunt băieți buni. La “botez” am avut de ales între cântat, recitat o poezie și trecut prin tunelul de jucători, la “capace”. Am ales tunelul și s-au distrat și ei puțin.

Mi-a fost ușor poate și pentru că românii sunt respectați aici, am auzit numai lucruri frumoase despre Pancu, Florentin Petre, Mărgăritescu, Torje, Grozav… Toți care au jucat aici înaintea mea. Uite, directorul sportiv și maseurii îi condiseră pe Pancu și Petre legende! Iar pe mine mă strigă “Pancu”!”, a adăugat Iancu.