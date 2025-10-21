UPDATE: Dennis Man a reușit „dubla”!

În minutul 80, Dennis Man a punctat pentru 4-0. Winger-ul român a șutat din afara careului, iar deși mingea a plecat pe centrul porții, execuția l-a surprins pe portarul Milinkovic-Savic și s-a oprit în plasă.

știre inițială

Internaționalul român a marcat în duelul dintre PSV și Napoli, din etapa a 3-a a grupei unice din UEFA Champions League, meci disputat la Eindhoven.



După ce în prima repriză a oferit o pasă decisivă anulată pentru offside la golul lui Saibari, Man și-a luat revanșa după pauză.



GOOOOL Dennis Man!

În minutul 54, Mauro Junior a pătruns în careu, a eliminat un adversar prin dribling și a pasat în fața porții. Dennis Man a atacat excelent spațiul, a finalizat din prima, iar mingea, cu puțin noroc, a trecut de Milinkovic-Savic și a făcut 3-1 pentru PSV.

