Mijlocașul de 26 de ani a avut un start de sezon șters la Aris Salonic, unde nu a reușit să marcheze sau să ofere pase decisive în cele 16 apariții bifate în actuala stagiune.



Transferat în vara lui 2025 la gruparea elenă, după ce s-a despărțit de Ankaragucu, internaționalul român traversează un moment delicat al carierei. Deși a semnat un contract valabil până în 2028 cu Aris, prestațiile sale modeste au alimentat zvonurile privind o plecare rapidă, la doar șase luni de la sosirea în Grecia.



Cifrele lui Moruțan sunt îngrijorătoare pentru un jucător de profil ofensiv: în 16 meciuri jucate în toate competițiile (Super League 1, Cupa Greciei și calificări UECL), tabela a rămas neschimbată în dreptul realizărilor sale: 0 goluri și 0 pase decisive. În acest context, scenariul unei repatrieri prinde tot mai mult contur.



Discuții decisive cu grecii



Impresarul Giovanni Becali nu a exclus posibilitatea ca Moruțan să revină în fotbalul românesc, lăsând să se înțeleagă că viitorul jucătorului cotat în prezent la 2 milioane de euro va fi decis în urma unor negocieri viitoare.



„(n.r. despre o revenire în România) Nu știu nimic, deocamdată. Vom vedea. Nu avem absolut nimic acum, vom ști mai încolo. Nu am apucat să vorbim nici cu cei de la Aris, dar urmează să o facem”, a spus Giovanni Becali, potrivit Digisport.



Olimpiu Moruțan, care a revenit pe gazon după o accidentare gravă ce l-a ținut departe de teren aproximativ opt luni, a mai evoluat în trecut în România pentru Universitatea Cluj, FC Botoșani și FCSB. Experiențele sale internaționale includ, pe lângă Aris Salonic, perioade petrecute la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.

