Ghinion teribil pentru Andone! A reistat doar 13 minute la primul meci dupa 11 luni de la ruptura de ligamente!

Florin Andone a revenit pe teren dupa o pauza de 11 luni cauzata de o accidentare la genunchi. Romanul a fost trimis la echipa U23 a lui Brighton pentru a-si recapata forma fizica.

Andone a intrat pe teren din primul minut al meciului cu Southampton U23, castigat de Brighton cu scorul de 3-0. Dupa 13 minute, cand tabela arata 0-0, Andone a fost schimbat, acuzand dureri in zona coapsei.

Andone, macinat de accidentari

Florin Andone era vazut, acum cativa ani, drept un lider de generatie la echipa nationala. Atacantul a aratat constanta in La Liga, unde a jucat pentru Cordoba si Deportivo, apoi a prins un transfer in Premier League, la Brighton, in 2018. Atunci a inceput ghinionul!

Andone a fost cedat sub forma de imprumut la Galatasary in august 2019. In luna noiembrie, a suferit o accidentare si a stat pe tusa pana in martie 2020. A apucat sa evolueze in doua partide, pana la suspendarea campionatului din cauza pandemiei. In luna mai a anului trecut, acesta a suferit o accidentare groaznica, intr-un meci cu Rizespor, atunci cand portarul advers a cazut peste genunchiul sau si i-a provocat o ruptura de ligamente.