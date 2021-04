Antrenorul lui Brighton face marele anunt! Florin Andone e aproape de revenirea pe gazon, dupa accidentarea grava suferita la ligamente

Fotbalistul roman a suferit o ruptura de ligamente in sezonul trecut cand evolua pentru Galatasaray, imprumutat de Brighton.

Revenit recent la antrenamentele primei echipe, Florin Andone ar putea juca in viitorul apropiat pentru echipa U23 a celor de la Brighton, urmand ca dupa sa intre in planurile primei echipe.Formatia U23, la care pot juca cel mult trei jucatori de camp de orice varsta, va disputa in aceasta luna trei meciuri oficiale: cu Southampton (9 aprilie), Derby (16 aprilie) si Everton (26 aprilie), toate in Premier League 2.

"Andone progreseaza. Se antreneaza alaturi de grup si munceste din greu. Ne dorim sa ii oferim cateva minute pe teren, poate in meciurile care urmeaza la echipa U23. Acesta ar fi urmatorul pas. Speram ca va fi bine pentru el, iar apoi vom analiza", a spus Graham Potter, pentru Sussex Live.

Andone va avea o misiune foarte dificila pentru un loc de titular in atacul lui Brighton. Neal Maupay, Aaron Connolly, Danny Welbeck, Andi Zeqiri si Percy Tau sunt celelalte optiuni din lotul lui Potter.