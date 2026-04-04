Mijlocașul ofensiv în vârstă de 27 de ani a fost trimis pe teren încă din primul minut în confruntarea contând pentru etapa a 28-a din campionatul Turciei. Problemele au apărut pe finalul primei reprize. În minutul 36, după un duel cu elvețianul Christopher Lungoyi , internaționalul român a acuzat dureri în zona inghinală. Deși a încercat să rămână pe teren, Hagi s-a prăbușit pe gazon în minutul 38 și a cerut schimbare.

Impact instantaneu de pe bancă

Locul românului cotat la 1,8 milioane de euro a fost luat de Ibrahim Kaya. Mutarea a produs un efect imediat, noul intrat reușind să marcheze la chiar prima atingere a mingii. Kaya a fost lansat excelent în adâncime de un coechipier și l-a învins pe portarul advers cu o execuție la colțul lung, stabilind rezultatul pauzei, scor 1-0. Meciul este în curs de desfășurare.

Rămâne de stabilit cât de gravă este problema medicală a lui Ianis Hagi și dacă acesta va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare departe de gazon. Până să părăsească suprafața de joc, Hagi atinsese balonul de 11 ori, având o singură pasă reușită în ultima treime adversă.

Alexandru Maxim s-a aflat și el pe teren din primul minut, în tabăra gazdelor.