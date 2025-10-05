Alexandru Maxim a deschis scorul în victoria pe care echipa sa, Gaziantep FK, a obţinut-o duminică, în deplasare, cu Karagumruk, scor 2-0.

Maxim a fost căpitan şi titular la Gaziantep, primind un cartonaş galben în minutul 44.

Gaziantep - penalty fructificat, adversara Karagumruk - penalty ratat



În repriza secundă, mijocaşul român a deschis scorul pentru oaspeţi, transformând un penalty, în minutul 55.

Kozlowski a stabilit rezultatul final, în minutul 69, iar Gaziantep s-a impus cu 2-0, chiar dacă gazdele au avut un penalty, pe care Fofana l-a ratat.

Cu 14 puncte, Gaziantep se află acum pe locul al patrulea în Super Lig, poziție de cupele europene!

Două goluri și patru pase decisive în opt apariții are Maxim în acest debut de sezon din Turcia!

