George Pușcaș și-a găsit echipă! Destinație surprinzătoare pentru atacant
George Pușcaș (29 de ani), liber de contract după ce s-a despărțit de formația turcă Bodrumspor, ar fi aproape acum să semneze un nou angajament.

George Puscas Vitoria Guimaraes Portugalia
George Pușcaș ar fi pe cale să semneze cu Vitoria Guimaraes

Deși a avut un sezon bun, cu 11 goluri și 4 pase decisive în 38 de meciuri, George Pușcaș s-a despărțit de Bodrumspor ca urmare a retrogradării echipei în liga secundă din Turcia.

Atacantul naționalei ar fi aproape acum de un transfer în Portugalia. Tuttomercatoweb scrie că Vitoria Guimares, ocupanta locului 6 în sezonul trecut, insistă pentru aducerea lui Pușcaș.

Vitoria Guimaraes, care a început sezonul cu 4 puncte obținute în primele 4 etape, ar căuta un atacant liber de contract pentru a-și întări linia ofensivă, iar TMW precizează că George Pușcaș este una din principalele variante luate în calcul.

La Vitoria Guimaraes s-a transferat recent un alt fotbalist român. Internaționalul U21 Tony Strata (20 de ani) a semnat cu formația portugheză, după ce AJ Ajaccio a intrat în faliment.

Pentru Pușcaș ar fi o primă experiență în Portugalia, campionat în care românii ajung destul de rar. Atacantul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Genoa, Bari, Benevento, Palmero, Pisa sau Novara, iar în intervalul august 2019 - ianuarie 2023 a fost legitimat la Reading, formație din Championship.

George Pușcașa a plecat de la Bodrumspor pe 1 septembrie

Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027. Luni, 1 septembrie, clubul turc a anunțat despărțirea pe cale amiabilă.

Iar românul a avut un mesaj de transmis:

”Dragi fani ai lui Bodrumspor,

Vă sunt cu adevărat recunoscător pentru tot sprijinul pe care mi l-ați oferit în acest sezon și pentru dragostea pe care ați arătat-o ​​atât echipei, cât și mie.

Am fost întotdeauna gata să dau totul și să ofer 100% pentru a atinge obiectivele echipei, dar uneori alegerile au fost făcute diferit.

M-am simțit ca acasă în fiecare zi de-a lungul călătoriei mele aici și iau cu mine toate amintirile pe care le-am avut la club, bune și rele. Voi fi mereu un fan al acestor culori și mă voi considera mereu un fiu al lui Bodrumspor.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care susțin echipa noastră și lucrează pentru club în fiecare zi.

Până data viitoare!

Hai Bodrum!”.

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
