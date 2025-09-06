George Pușcaș și-a găsit echipă! Destinație surprinzătoare pentru atacant

George Pușcaș ar fi pe cale să semneze cu Vitoria Guimaraes

Deși a avut un sezon bun, cu 11 goluri și 4 pase decisive în 38 de meciuri, George Pușcaș s-a despărțit de Bodrumspor ca urmare a retrogradării echipei în liga secundă din Turcia.

Atacantul naționalei ar fi aproape acum de un transfer în Portugalia. Tuttomercatoweb scrie că Vitoria Guimares, ocupanta locului 6 în sezonul trecut, insistă pentru aducerea lui Pușcaș.

Vitoria Guimaraes, care a început sezonul cu 4 puncte obținute în primele 4 etape, ar căuta un atacant liber de contract pentru a-și întări linia ofensivă, iar TMW precizează că George Pușcaș este una din principalele variante luate în calcul.

La Vitoria Guimaraes s-a transferat recent un alt fotbalist român. Internaționalul U21 Tony Strata (20 de ani) a semnat cu formația portugheză, după ce AJ Ajaccio a intrat în faliment.

Pentru Pușcaș ar fi o primă experiență în Portugalia, campionat în care românii ajung destul de rar. Atacantul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Genoa, Bari, Benevento, Palmero, Pisa sau Novara, iar în intervalul august 2019 - ianuarie 2023 a fost legitimat la Reading, formație din Championship.

