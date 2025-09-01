Internaționalul român și-a încheiat conturile cu formația turcă Bodrum. Aventura sa s-a terminat brusc, după un singur sezon, din cauza retrogradării echipei în liga a doua.



Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027. Luni, 1 septembrie, clubul turc a anunțat despărțirea pe cale amiabilă.



"Ne despărțim de jucătorul nostru George Pușcaș, în urma unui acord reciproc. Îi mulțumim pentru contribuția avută și îi urăm succes în continuare în carieră", au transmis cei de la Bodrum printr-o postare pe rețelele sociale.



În singurul sezon petrecut la Bodrum, Pușcaș a avut evoluții apreciate, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere 4 pase decisive.



Întoarcere în Italia?



Odată devenit liber, numele lui Pușcaș a apărut imediat pe lista unei echipe cunoscute din fotbalul italian. Presa din Peninsulă susține că atacantul român este dorit de Sampdoria, grupare care acum evoluează în Serie B.



Dacă mutarea s-ar concretiza, "Puşki" nu ar avea o misiune ușoară. Ar trebui să se lupte pentru un loc în primul 11 cu alți patru atacanți: Marvin Cuni, Massimo Coda, Antonio La Gumina și Simone Leonardi.

