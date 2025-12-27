Fotbalistul român a oferit un răspuns echilibrat presei din Ungaria care l-a criticat zilele trecute, dar a făcut și o remarcă importantă prin care se delimitează de acuzațiile de xenofobie lansate de tatăl său, Ionel Ganea.



Aventura atacantului român în Ungaria s-a încheiat zilele trecute, după doi ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul celor de la Ujpest. Plecarea sa a stârnit un val de reacții contondente, pornite de „Ganezu”, care a acuzat clubul că i-a marginalizat fiul pe criterii etnice. Presa maghiară, prin vocea Nemzeti Sport, a ripostat imediat, punând lipsa minutelor pe seama eficacității scăzute a vârfului, care nu a marcat niciun gol în cele 37 de apariții.



Prins la mijloc între apărarea pătimașă a tatălui și criticile jurnaliștilor vecini, George Ganea a decis să rupă tăcerea. Fostul internațional de tineret a recunoscut lipsa realizărilor ofensive, subliniind totodată că nu împărtășește viziunea tatălui său despre un presupus complot anti-românesc.



„Nu aveam cum să marchez dacă jucam 5-10 minute”



Într-o intervenție pentru digisport.ro, atacantul format la Academia Hagi a explicat că puținele minute primite pe finalurile de meci au făcut imposibilă obținerea unui ritm de joc care să aducă goluri.



„Am văzut ceea ce s-a scris în Ungaria. Vreau să spun că au dreptate cu faptul că nu am marcat, dar nu aveam cum să marchez jucând 5 sau 10 minute pe meci. Dacă tata a ieșit cu opinia lui asta nu înseamnă că eu sunt de acord cu ea. Până la urmă eu știu de ce nu am jucat și nu o să zic din respect pentru foștii mei colegi și oameni cu care am petrecut ultimii doi ani jumate la club. Nu mi-am dorit niciodată să plec cu scandal, am decis să rămân respectuos până la final”, a spus George Ganea.



Perioada lui Ganea la Ujpest a fost fragmentată și de ghinion. În 2024, atacantul a suferit o accidentare gravă – ruptură de ligamente la genunchiul drept – care l-a ținut departe de gazon o lungă perioadă. Deși medicii i-au dat acceptul să revină după șase luni, reintrarea sa în circuitul echipei s-a produs mult mai greu, la aproape un an de la operația efectuată în Italia.



George Ganea și-a trecut în palmares, la gruparea din Budapesta, 37 de meciuri și 4 pase decisive.

