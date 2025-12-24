OUT de la Ujpset pentru că e român? Presa maghiară reacționează dur după acuzațiile lui Ionel Ganea

Fost jucător în România la Rapid, CFR Cluj, FC Viitorul, FC Argeș, Farul sau FC U Craiova, George Ganea a semnat în 2023 cu Ujpest. Atacantul nu a reușit să înscrie vreun gol în cele 37 de apariții, însă a oferit patru pase decisive.

Ujpest s-a despărțit de George Ganea. Ionel Ganea: "Nu prea îl mai iubesc din cauză că e român"



Măcinat de probleme medicale, George Ganea a evoluat în doar patru partide din sezonul trecut. Marți, Ujpest a anunțat că s-a despărțit de George Ganea cu șase luni înainte ca înțelegerea atacantului român să expire.



Tatăl lui George, fostul mare internațional Ionel Ganea, a comentat pentru Prosport anunțul făcut de Ujpest: "Mulțumesc lui Dumnezeu că George e sănătos, dar sunt și acolo niște probleme, s-a schimbat conducerea, nu au un antrenor stabil și nu prea îl mai iubesc din cauză că e român. Asta am înțeles de la oamenii pe care-i mai am și eu prin Ungaria, e greu să-l mai bage să joace pentru că e român. Mai are contract pentru o jumătate de an, însă sperăm să ajungem la o înțelegere și să-l lase să plece. De ce să-l țină? Au o filosofie cum rar am întâlnit".

