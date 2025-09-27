Antrenorul român a evoluat pentru ”Grifon” în primele două meciuri din Serie A, dar a fost rezervă neutilizată în ultimele două partide, aspect care i-a neliniștit pe fanii naționalei României.



În direct la emisiunea ”Play-On Sport” de pe VOYO, un telespectator i-a adresat o întrebare directă lui Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație de la Genoa.



Răzvan Raț: ”Antrenorul decide dacă Stanciu joacă”



Fostul internațional spune că Stanciu nu a pierdut echipa la Genoa și că se află, în continuare, în planurile antrenorului Patrick Vieira (49 de ani).



”A fost titular în Cupă, e doar decizia antrenorului. Nu se întâmplă nimic. În momentul ăsta, antrenorul consideră sau a considerat până acum, că nu știu dacă va juca Stanciu sau nu, el decide cine joacă. Deocamdată a fost titular în meciurile de la început.



Tot cinci meciuri sunt, nu sunt mai multe, deci are tot timpul. Campionatul e lung”, a spus Răzvan Raț, la emisiunea ”Play-On Sport” de pe VOYO.



Genoa are un start modest de sezon în campionatul intern. După patru etape a adunat doar două puncte și este pe locul 16, la egalitate cu Fiorentina și Parma.



”Grifonul” va închide etapa cu numărul cinci din Serie A, urmând să primească vizita celor de la Lazio.

