Echipa pregătită de Patrick Vieira a consemnat două rezultate de egalitate și o înfrângere în primele trei etape din noul sezon. Genoa se situează, așadar, pe poziția a 15-a în clasament cu doar două puncte.



Cum a început Genoa lui Dan Șucu noul sezon și ce urmează pentru echipa afaceristului român: ”Așteptăm un meci greu”



În prima etapă, Genoa a remizat acasă cu Lecce, ulterior a pierdut cu Juventus, scor 0-1, tot pe ”Luigi Ferraris”, iar în a treia rundă din primul eșalon al Italiei, a obținut un egal din deplasarea cu Como (1-1).



Pentru Genoa urmează meciul cu Bologna din etapa #4. Cele două echipe își vor da întâlnire sâmbătă după-amiază, de la ora 16:00, pe ”Stadio Renato Dall'Ara”.



”Ne așteptăm la o echipă agresivă, la fel cum au fost până acum. O echipă a Bologniei care vrea să câștige acasă. Sunt foarte puternici și au un antrenor foarte bun”, a spus Patrick Vieira la conferința de presă.



Pentru Genoa, noul sezon a început la mijlocul lui august, în Coppa Italia, cu o victorie în fața lui L.R. Vicenza la scor de neprezentare. 3-0 s-a terminat partida, atunci.



