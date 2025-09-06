Într-un amical disputat împotriva francezilor de la Nice, tehnicianul a testat o așezare menită să ofere mai multă creativitate, iar ucraineanul Ruslan Malinovskyi a fost piesa centrală a noului plan. Românul Nicolae Stanciu este direct vizat de aceste mutări și va trebui să tragă tare pentru a-și câștiga un loc de titular.



Ce loc i se pregătește românului



În partida de verificare, pierdută cu 3-2 în fața celor de la Nizza, Malinovskyi a fost folosit în spatele vârfului, în rol de "trequartista", de unde a coordonat toate acțiunile ofensive. Prestația sa a fost una excelentă, marcată și de un gol, iar presa italiană notează că Vieira este decis să meargă pe mâna sa în centrul liniei de atac.



Sistemul testat a fost un 4-2-1-3, cu extremele Messias și Vitinha urcate mult în sprijinul atacantului central. În viziunea antrenorului francez, odată cu revenirea jucătorilor de la echipele naționale, noua formulă ofensivă l-ar avea pe Malinovskyi în centru, flancat în dreapta de Ellertsson și în stânga de un jucător ales dintre Nicolae Stanciu și Venturino.



Astfel, căpitanul naționalei României ar putea să nu mai fie folosit pe axul central, acolo unde Malinovskyi pare să fi câștigat deja încrederea staff-ului tehnic, ci să rămână o variantă pentru banda stângă.



Decizia finală privind formula de start pentru următorul meci de campionat, cu Como, va fi luată la mijlocul săptămânii viitoare, după ce lotul se va reuni în formulă completă. Până atunci, jucătorii au primit trei zile de repaus din partea lui Patrick Vieira.