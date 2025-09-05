Chiar dacă meciul nu avea o miză, eșecul tricolorilor l-a supărat pe Nicolae Stanciu, iar căpitanul echipei naționale a avut un discurs dur.

Nicolae Stanciu: ”Rezultatul e unul rușinos!”

Stanciu a transmis că rezultatul este unul rușinos și a ținut să își prezinte scuze în fața suporterilor echipei naționale.

Chiar dacă șansele României de a obține calificarea direct din grupa preliminară au scăzut drastic, după ce tricolorii au bifat două înfrângeri în grupă, Stanciu încă speră că naționala va ajunge în SUA la Cupa Mondială.

”Cred că rezultatul e unul rușinos, vreau să îmi cer scuze suporterilor pentru modul în care ne-am prezentat astăzi, nu cred că ne-am ridicat la intensitatea și agresivitatea lor. A venit acum, e neplăcut, chiar dacă e un meci amical. Mă doare foarte tare.

E mai dureros să pierd în tricoul naționalei decât la club, dar fotbalul îți dă o a doua șansă, a noastră e peste zile în Cipru, unde vom juca pe puncte, pentru a rămâne în cursa pentru calificare. Toată lumea e foarte bine pregătită, nu știu dacă ne-au surprins, în fiecare zi i-am văzut, am avut ședințe și i-am vizionat.

Noi nu am reușit să avem intensitate și agresivitate. Trebuie să fim mai bine peste câteva zile, pentru că trebuie să ne spălăm păcatele. Au fost niște situații, puteam, dar cred că nu avem nicio scuză, nu avem ce alibiuri să căutăm, ne-au bătut pe teren.

Trebuie să ne revenim și să fim bine la antrenamente. Mintea se schimbă și din moment ce vom începe să analizăm Cipru și să ne concentrăm pe ei, va trece acest eșec și ne vom gândi doar la ce avem de făcut.

Nu renunțăm la luptă, încerc să fiu și realist, deja am pierdut două meciuri în această campanie, cumva pare destul de greu, dacă nu imposibil să termini pe primul loc, nu mai depinzi doar de tine, dar vom da totul pentru a obține această calificare fie că va fi din grupa preliminară sau, la anul, dintr-un eventual baraj”, a spus Nicolae Stanciu.

