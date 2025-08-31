Căpitanul naționalei României a început din primul minut pe „Luigi Ferraris”, dar a fost primul schimb al lui Patrick Vieira, fiind înlocuit de Thorsby în minutul 65, la scorul de 0-0.



Mijlocașul român nu a avut ocazii notabile, însă s-a implicat în jocul defensiv și a încercat să lege atacurile „grifonului”.



Stanciu a fost notat cu 6,6



În 65 de minute pe teren, Stanciu a atins de 34 de ori balonul, a reușit 14 pase din 18 încercări (78%), o pasă cheie și o centrare precisă. În plus, a câștigat două dueluri la sol și a fost faultat de două ori.



Pentru prestația sa, Sofascore i-a acordat nota 6,6, iar Flashscore 6,4.



Juventus s-a impus în cele din urmă cu 1-0, datorită golului marcat de Dusan Vlahovic în minutul 72, după o lovitură de colț.



Genoa rămâne fără victorie în fața torinezilor din 2021, când reușea ultima dată să plece cu toate punctele.



La meci a asistat și Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului ligur, prezent în tribune pentru a-l urmări pe Stanciu și pe colegii săi.

