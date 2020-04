Genk nu stie cum sa SCAPE de Ianis desi nu i-au achitat inca transferul! Anuntul facut de Gica Popescu

Gica Popescu a dezvaluit ca gruparea belgiana nu a achitat inca transferul lui Ianis Hagi in totalitate.

Presedintele Viitorului a vorbit despre scaderea salariilor la echipa din cauza pandemiei de coronavirus si a adus in discutie si faptul ca Genk inca are sa achite sume mari catre gruparea din Ovidiu pentru transferul lui Ianis Hagi.

"Sunt doi jucatori care nu au semnat inca, nu sunt insa sigur de acest lucru.

Au fost 2-3 saptamani in care a trebuit sa convingem jucatorii, unii au acceptat din prima, altii si-au consultat agentii, insa marea majoritate au fost intelegatori.

La noi nu erau salariile mari, insa bonusurile au fost foarte mari. Noi dam bonusuri pentru performanta.

Cand revine situatia la normal, revenim la situatia dinaintea crizei in ceea ce priveste salariile jucatorilor.

Genk, de exemplu, care are inca sa ne plateasca sume importante pentru transferul lui Ianis, daca nu ne da banii, eu sunt obligat sa imi platesc jucatorii din banii mei, trebuie sa respect contractele", a declarat Gica Popescu pentru Digi Sport.

Genk l-a cumparat pe Ianis Hagi in vara anului trecut, in schimbul a 4 milioane de euro. Mijlocasul roman nu a reusit sa se impuna la clubul belgian si a fost imprumutat in iarna la Rangers, iar Genk se pregateste sa il vanda in aceasta vara.