Gata cu laudele pentru Dennis Man! Ce au scris italienii după ultima prestație a românului la Parma

Dennis Man a fost integralist ieri, în meciul pierdut de Parma cu 0-1 în deplasarea de la Brescia, întâlnire contând pentru etapa a 34-a din Serie B.

Românul a făcut un meci slab. ”S-a văzut puțin în atac, fiind obligat să plece de la mare distanță de poartă” și ”a făcut un joc eminamente defensiv pe banda unde Brescia a presat cel mai tare”, au scris cei de la Tuttomercatoweb despre Man, pe care l-au notat cu 5,5.

Tot 5,5 i-a dat și Parma Today: ”Atent în prima repriză, a dispărut apoi din joc”.

După 34 de etape, Parma se află pe locul 12 în Serie B, fără șanse la play-off-ul de promovare.

Really can't fault the effort and application from the lads tonight! ????

???????????????????? ???????? and onto the next... ????#BresciaParma #ForzaParma ???????? pic.twitter.com/8oJu2W91hh