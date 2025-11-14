Gabi Tamaș l-a analizat pe Radu Drăgușin. Fostul fundaș al echipei naționale a subliniat despre stoperul lui Tottenham că îi lipsește viteza pentru a avea evoluții mai bune în Premier League.

Gabi Tamaș, analiză a profilului de fundaș al lui Radu Drăgușin

Tamaș a susținut, de asemenea, despre Drăgușin că încă nu a demonstrat nimic în fotbal, chiar dacă este „foarte talentat„ și are „calități extraordinare”.

„Drăgușin este foarte talentat, dar încă nu a demonstrat nimic. Asta este problema (n.r.- că s-a accidentat), el are niște calități extraordinare.

După părerea mea, nu aș fi făcut pasul spre Anglia, poate aș fi rămas la o echipă mai mare. Îi venea ‘mănușă’ Italia, dar are ceva. Poate crește, eu ca și fundaș o văd. Trebuie să lucreze foarte mult.

Este mult mai rapid jocul englezesc decât cel italian. Eu l-am văzut pe Drăgușin. Are forță mare, fuleu, dar nu are viteza aia. Asta îi lipsește. Poți să o lucrezi, dar trebuie să te axezi pe asta”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit digisport.ro.

Radu Dragușin, aproape de revenirea pe teren

Drăgușin este așteptat să își revină după accidentarea de ruptură a ligamentului încrucișat în jurul datei de 21 noiembrie 2025.

Stoperul a adunat, până la accidentare, 37 de meciuri Tottenham, actuala sa echipă. El a strâns și 27 de selecții pentru echipa națională, marcând o dată.

