Gabi Tamas a cerut REZILIEREA contractului cu Hapoel Haifa! EXCLUSIV: noi probleme URIASE pentru fotbalist!

Gabi Tamas e din nou in centrul unui scandal urias!

Gabi Tamas a revenit in tara cu Hapoel Haifa pentru un meci amical cu Rapid, insa fundasul roman a comis-o din nou, la scurt timp dupa ce a fost arestat pentru ca a condus sub influenta alcoolului in Israel.

Gabi Tamas a iesit cu colegii de la echipa sambata seara intr-un restaurant din Herastrau, insa nu s-a intors in camera impreuna cu toata lumea, ci a decis sa continue petrecerea. Abia duminica seara au reusit cei de la Hapoel sa dea de el, iar Tamas a motivat ca a fost la un prieten in tot acest timp.



Tamas a cerut rezilierea contractului cu Hapoel Haifa!

Surse Sport.ro din Israel sustin ca Gabi Tamas s-ar fi urcat din nou baut la volan si s-ar fi ascuns ca sa se fereasca de un nou scandal! In aceasta dimineata, Tamas s-a intalnit cu agenta lui, Anamaria Prodan si cu conducerea lui Hapoel si chiar el a cerut rezilierea contractului. Sefii clubului erau oricum satui de comportamentul sau si se gandeau sa-l trimita la un specialist pentru problemele cu alcoolul si luau oricum in calcul varianta rezilierii contractului sau.

Tamas, 35 de ani, e la al 14-lea club din cariera. In luna martie a acestui an, Gabi Tamas a stat in arest timp de o saptamana dupa ce a fost prins de politie baut la volan cu 205 km/h. Tamas a mai petrecut apoi o perioada in arest la domiciliu, iar apoi a fost iertat de conducere, care i-a acordat si prelungirea contractului.