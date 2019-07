BREAKING NEWS | Gabi Tamas, DAT DISPARUT de cei de la Hapoel Haifa! Colegii si antrenorul NU POT SA-L GASEASCA

Hapoel Haifa are cantonament in Romania in aceasta perioada.

Gabriel Tamas nu poate sta departe de prima pagina. Fundasul roman este dat disparut de cei de la Hapoel Haifa, clubul la care este legitimat! Hapoel se afla in Romania si are programata luni o partida amicala contra celor de la Rapid!

Tamas si colegii sai au primit liber de la antrenor sambata seara si au mers la un local de pe Soseaua Nordului. Ceilalti colegi s-au intors la hotel, insa Tamas a ramas in continuare in oras! In aceasta dimineata, oficialii clubului l-au cautat in hotel si la baza de antrenament dar nu l-au gasit!

Conform presei din Israel, antrenorul echipei incearca sa-l gaseasca la telefon pe Tamas insa nu reuseste! Tamas risca sa fie dat afara de la Hapoel dupa acest nou episod! El a fost pus pe liber de Mirel Radoi de la FCSB dupa o asemenea escapada.

"Momentan vizitez Bucurestiul, nu sunt la antrenament. Am auzit de situatie, ma voi duce acolo si vom examina situatia" a fost mesajul patronului Yoav Katz.

Tamas fusese rasplatit de cei de la Hapoel cu banderola de capitan la partida amicala de sambata contra celor de la Mioveni, scor 0-2.