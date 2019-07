Trezeguet e Tamas 2! L-au prins BEAT la volan in centrul din Torino. I-a injurat pe politisti si risca INCHISOAREA! Anunt de ultima ora

Trezeguet s-a urcat baut la volanul SUV-ului sau si a fost prins de politia rutiera din Torino.

Conform La Repubblica, Trezeguet ar fi participat la o degustare de vinuri alaturi de prietenul Mauro Camoranesi, fost coleg de-al sau la Juventus. Acum ambasador al gigantului din Torino, Trezeguet a tinut neaparat sa revina in Torino din localitatea unde a avut loc evenimentul. Politia l-a oprit in apropiere de Piazza Castello, in centrul orasului. Francezul era in stare evidenta de ebrietate si a refuzat testul recomandat de politisti. Trezeguet i-a injurat pe agenti. A acceptat sa sufle in etilotest doar dupa ce politistii i-au spus ca risca pedeapsa maxima in instanta in cazul in care nu se supune.

Trezeguet a luat cina cu oficialitatile din Monforte d'Alba si a participat la o degustare de vinuri in oraselul aflat la 75 de kilometri de Torino. Pentru moment, fostul golgeter al lui Juve a ramas fara permis, insa risca sanctiuni mult mai mari din cauza alcoolemiei pe care o avea si a modului cum i-a tratat pe politisti.