Raul Andrei Perțea, talentatul mijlocaș român în vârstă de 15 ani de la Real Madrid, are un sezon excelent atât la echipa de club, cât și la echipa națională a Spaniei, pentru care a debutat cu gol la categoria Under 16.

La Real, românul născut în Toledo a încântat în ultima etapă, în derby-ul de la Cadete A (Under 16) cu Atletico Madrid, câștigat cu 4-0 (VEZI AICI golul înscris și fazele în care s-a remarcat), după ce tot într-un meci cu Atletico debutase la categoria superioară de vârstă, Juvenil C (Under 17).

Raul Andrei Perțea, între România și Spania: meciuri cu Republica Moldova versus meciuri cu Italia



În octombrie 2023, Raul a fost convocat de FRF la naționala Under 15 și a jucat pentru România în amicalele 1-1 și 6-1 cu Republica Moldova, apoi a primit actele pentru cetățenia spaniolă în aprilie 2024 și a fost convocat imediat la naționala Under 15 a Spaniei pentru Cupa Pinatar, unde însă nu a apucat să joace din cauza unei accidentări.

Refăcut, Perțea a debutat în septembrie anul trecut cu gol la naționala Under 16 a Spaniei într-un 3-2 cu Italia la Coverciano și a fost titular în al doilea meci amical jucat cu italienii și câștigat cu 4-1, iar în decembrie a fost convocat din nou la reprezentativa iberică pentru un stagiu de pregătire.

Din informațiile Sport.ro, zilele trecute Real Madrid a primit de la FRF o scrisoare de convocare a lui Raul la naționala Under 16 a României, pe care însă jucătorul a refuzat-o - nu există competiții oficiale la categoria U16 și în acest moment cei care se ocupă de destinul fotbalistic al tânărului jucător, în frunte cu agentul său Marcelo, legenda cu 25 de trofee câștigate la Real Madrid, consideră că experiența de la naționala Spaniei este mai utilă pentru dezvoltarea lui Raul.

De la cel mai înalt nivel, FRF ar fi amenințat că ”vor fi consecințe la FIFA și UEFA”, deși clubul Real Madrid și-a dat acordul pentru ca Raul să onoreze convocarea, refuzată de jucător pentru motivele menționate mai sus.

Cert este că Marcelo și asociatul său, reprezentanții lui Raul Andrei Perțea, au făcut deja demersurile necesare la forurile fotbalistice internaționale pentru lămuririle de rigoare.

Marcelo, care s-a retras anul trecut din activitatea de jucător la Fluminense, a revenit în Spania și colaborează cu Real Madrid prin intermediul agenției sale ”Group Doze” (referire la numărul 12 pe care l-a purtat pe tricou nu doar la Real, ci și la celelalte echipe), unde este asociat cu Caio Alves, cumnatul său.

